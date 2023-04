Rivalta, traffico in tilt per un camion che ha perso il suo carico e ha colpito una vettura

Traffico in tilt, nella mattinata di oggi, nella zona di Rivalta. Un mezzo pesante, infatti, per motivi ancora da accertare, ha perso parte del carico (lamiere, in particolare) che stava trasportando lungo una delle varianti della zona.



Gli oggetti hanno colpito una vettura che in quel momento stava arrivando nella direzione opposta. Una persona è rimasta ferita, anche se le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono intervenute le forze dell'ordine: vigili del fuoco e carabinieri che, per ristabilire le condizioni di sicurezza, hanno chiuso la strada ai veicoli.