Aurora: i residenti si prendono cura dei Giardini Saint Bon con una giornata di pulizia collettiva

Dopo l'istanza con più di 90 firme presentata lo scorso novembre al presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, i cittadini proseguono con le attività di “presa in carico” dei Giardini Saint Bon, l'area verde situata tra le ex OGM e il “trincerino” della vecchia ferrovia Torino-Ceres.

Una giornata di pulizia collettiva con merenda

Oggi, infatti, andrà in scena un pomeriggio di iniziative in cui i cittadini si prenderanno cura del giardino con attività di pulizia collettiva e una merenda finale. Il ritrovo è fissato alle 14.30 all'angolo tra via Generale Luigi Damiano e via Saint Bon: “Se vuoi unirti a noi – spiegano gli organizzatori - porta un sorriso, una bevanda, del cibo da condividere e tanta voglia di migliorare l'aspetto di questo spazio pubblico per fare in modo che possa essere accogliente per tutti ma, soprattutto, a misura di bambino”.

Gli obiettivi

L'obiettivo dell'iniziativa è anche quello di tenere accesi i riflettori su tutta la zona: “Vogliamo – concludono – tenere alta l'attenzione dell'amministrazione per dare agli abitanti del quartiere qualche speranza; nel frattempo, nell'area giochi è stata rimossa la rete per arrampicarsi”.