“Colate d'asfalto su Aurora”: i nuovi interventi su marciapiedi e pista ciclabile non piacciono a tutti

I lavori attualmente in corso sui marciapiedi e sulla pista ciclabile lungo la Dora non piacciono a tutti: se da un lato, infatti, contribuiranno a migliorare sensibilmente la sicurezza stradale per pedoni, ciclisti e altri utenti della strada, dall'altro, a far discutere è la modalità in cui sono realizzati, accusata di diminuire la superficie verde.

Il “corridoio verde” e l'aiuola “spianata”

Per quanto riguarda il “corridoio verde” tra Parco Dora e la Colletta, dopo l'ottima impressione destata a più livelli dal tratto di pista ciclabile ricavato su strada tra corso Principe Oddone e via Bologna, a essere criticato è quello attualmente in fase di realizzazione molto più avanti, all'incrocio con corso Novara, dove il percorso è ancora promiscuo tra bici/monopattini e pedoni.

Qui, infatti, le operazioni di spianamento di parte dell'ampia aiuola alberata, non sono viste di buon occhio da tutti: “Quanto è sostenibile – si chiede Guido sul gruppo Facebook Torino Sostenibile - la rimozione di un'area verde a prato, alla base di alberi, in favore di una nuova pista ciclabile già esistente accanto? L'ennesimo consumo di suolo che si poteva evitare e pensare meglio”. “Lì la strada è pure bella larga” fa invece notare Roberto nei commenti.

Una possibile “soluzione” viene invece proposta, sempre nei commenti, da Isabella, portando come esempio lungo Po Antonelli: “Anni fa – scrive - si vinse: stavano catramando il prato, ma a forza di sit in e raccolte firme ottenemmo una pista in materiale naturale e drenante”.

Discorso simile in prossimità del “Ponte del Carbone”, dove il rifacimento di parte della pavimentazione con autobloccanti ha portato via una parte dell'aiuola verde, come segnalato da alcuni residenti. In quel tratto, molto utilizzato da ciclisti e “monopattinisti” come collegamento tra Aurora e il centro e spesso percorso ad alta velocità dalle automobili, si sarebbe potuto inoltre realizzare un attraversamento ciclo-pedonale più ampio e segnalato da vernice rossa.

La “colata di cemento” sui marciapiedi di largo Cigna

Un secondo intervento sotto i riflettori è invece quello in corso qualche chilometro più a ovest, in largo Cigna e nei dintorni dove, per migliorare la vivibilità dei pedoni sulla strada, in diversi punti si stanno allargando i marciapiedi con qualche metro cubo d'asfalto di troppo: “Bella – commenta Mirko sempre su Torino Sostenibile - la riqualificazione degli incroci di Aurora con gli alberelli nuovi. Poi, però, c’è largo Cigna; contro la calura estiva, colata d‘asfalto”.