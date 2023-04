“Un uovo per un sorriso”: 400 uova di Pasqua donate ai bimbi ricoverati al Regina Margherita

Regalare un momento di gioia a chi lotta ogni giorno nelle corsie di un ospedale. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa “Un uovo per un sorriso”, giunta ormai alla terza edizione, che quest’anno ha permesso di raccogliere 400 uova di Pasqua per i bambini ricoverati all’ospedale Regina Margherita.

Iniziativa nata su facebook

Lanciata e portata avanti dal gruppo Facebook "io compro in Borgo Vittoria", capace negli anni di mostrare una grande partecipazione e solidarietà in tutte le iniziative organizzate, la raccolta ha permesso di arrivare all’importante quota di 400 uova, che questa mattina sono state consegnate da alcuni appartenenti al gruppo. “È giusto coltivare solidarietà e attenzioni per chi è meno fortunato, per chi a problemi di salute o anche sociali” è il commento di Carmela Ventra, fondatrice del gruppo social.



Scuole, associazioni e commercianti

A questa staffetta hanno partecipato scuole, associazioni commercianti, onlus, privati e tanti bambini accompagnati dai genitori. I piccoli ricoverati al Regina passeranno quindi una Pasqua un po’ più dolce, sostenuti dall’amore di chi è fuori dall’ospedale. “Il prossimo anno faremo ancora di più, perché se con piccoli gesti si possono fare grandi cose, noi continueremo a farlo” è la promessa di Carmela Ventra.