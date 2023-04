Perde il controllo della macchina in Tangenziale, auto si schianta contro il guard rail

Incidente ieri sera, fortunatamente senza grave conseguenze, sulla Tangenziale di Torino. Il conducente di una macchina, che stava procedendo in direzione Collegno, ha perso il controllo del mezzo in autonomia all'altezza di Savonera. Il mezzo si è schiantato contro il guard rail: distrutto nell'impatto il cofano della vettura. Un ferito non grave è stato trasportato in codice verde al Maria Vittoria: sul posto è intervenuta la Polizia Stradale.