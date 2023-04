La Palazzina di Stupinigi diventa il teatro di una speciale caccia al tesoro

A Pasqua e Pasquetta la Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino, diventa il teatro di una speciale caccia al tesoro.

Il 9 e 10 aprile La festa delle uova

Domenica 9 e lunedì 10 aprile, infatti, è in programma la “La festa delle uova”, una sorta di caccia al tesoro per famiglie cantata, recitata e anche “risolta” per accumulare il maggior numero di uova. Tra indovinelli, filastrocche, canzoni e piccoli rompicapi, la caccia comincia dal cortile d’onore e termina nel padiglione centrale alla scoperta di vere e proprie uova.

In premio, per chi avrà trovato il maggior numero di uova, l’ingresso alla Palazzina di Caccia di Stupinigi per tutta la classe del bambino vincitore. Inizio a partire dalle 15.45. Durata dell’attività: 1 ora e 15 minuti circa. Costo: 5 euro + il biglietto di ingresso.

Info e prenotazioni: stupinigi@biglietteria.ordinemauriziano.it