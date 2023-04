Sci, al via a Sestriere il 40° Uovo d'Oro Lauretana

C’è grande attesa per il 40° Uovo d’Oro Lauretana. Si sono chiuse le iscrizioni ed i concorrenti in gara anche quest’anno saranno tantissimi e sarà sempre più difficile aggiudicarsi il prestigioso trofeo. .

Il livello agonistico in pista è sempre altissimo e Italia, Francia, Spagna, Andorra, Svizzera e Cina. Sono tutti pronti a salire sul podio del 40° Uovo d’Oro Lauretana.

Confermato il programma di gara con partenza dei primi concorrenti prevista alle ore 9.00. Nel pomeriggio si terrà l’allegra e colorata sfilata di tutti gli Sci Club per le vie del paese con inizio da Piazzale Kandahar - fronte Casa Olimpia ed alle ore 14.30 in Piazza Fraiteve avrà luogo la premiazione e l’estrazione di fantastici premi per atleti, allenatori e Sci Club. In ogni caso nessuno tornerà a casa a mani vuote: a fine gara tutti i partecipanti riceveranno l’uovo di cioccolato!

Lo sci club da battere è il Sansicario che si è aggiudicato il trofeo nella precedente edizione.

Il 40° Uovo d’Oro Lauretana è una gara di slalom gigante inserita in calendario nazionale ed aperta anche agli atleti stranieri. E’ una manifestazione organizzata dallo Sporting Club Sestrieres ed è riservata alle categorie Children e Pulcini, giovani atleti nati dal 2007 al 2016.