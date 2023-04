Pasquali e Francone: "A quando la passerella sul rio Sappone? E il ripristino della ciclabile sul Po?"

A che punto sono gli interventi per la messa in sicurezza della passerella sul Rio Sappone nel parco del Fioccardo? A chiederlo in un'interpellanza sono i consiglieri della 8, Raffaella Pasquali e Vittorio Francone (M5S).

"Un intervento essenziale per ripristinare il percorso ciclopedonale interrotto dall’alluvione del 2016" spiegano nel testo dell'interpellanza rivolto agli amministratori della Circoscrizione 8.

I lavori sono previsti nel progetto da 750 mila euro per la messa in sicurezza del territorio collinare fluviale. Gli interventi, previsti da fine 2021, al momento non sono ancora terminati.

"L’assenza della passerella sul rio Sappone blocca il percorso ciclopedonale lungo il fiume, impedendo di proseguire in direzione del confine con Moncalieri. Il percorso ciclopedonale risulta inoltre bloccato già a partire dalle prime strutture sportive dei Ronchi Verdi per un tratto di circa 500 metri precedenti la passarella interrotta".

Discorso simile anche per la ciclabile sul Po crollata nell'autunno 2022 nel tratto tra il Kongin's Club e il circolo ricreativo dei dipendenti comunali. Anche in questo caso gli interventi di ripristino tardano. A novembre il Comune aveva annunciato che servivano due milioni di euro nel caso di rifacimento completo del tracciato tra il ponte Isabella e il ponte Balbis, ad oggi interrotto.

"Abbiamo chiesto di sapere tempi, modalità e costi dell'intervento - spiega la consigliera Pasquali che a riguardo ha presentato un'altra interpellanza -. Per ora sappiamo che occorreranno oltre 4 milioni di euro per l'intervento, di cui una parte dovrebberi già essere stati trovati dall'Amministrazione comunale".