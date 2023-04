Dalla Puglia al Piemonte. “Grazie Torino per l’accoglienza!!!”. Un’esperienza emozionante e suggestiva il viaggio d’istruzione delle classi terze dell’I.C. Tauro- Viterbo, Scuola Secondaria di Primo Grado di Castellana Grotte (Bari), a Torino in Piemonte. Anche una bellissima accoglienza dalla città e dal grande albergo Starhotels Majestic, sito in pieno centro storico, che alla fine del soggiorno ha inviato una email alla scuola per elogiare i ragazzi e complimentarsi con loro per il rispetto dei luoghi e delle regole. Una bella notizia che vogliamo condividere e diffondere.

“Abbiamo individuato un itinerario che fosse in sintonia con la programmazione scolastica di 3^ – ha detto la dirigente Carmela Pellegrini – così gli alunni hanno visitato tutti i luoghi che sono stati protagonisti della nostra storia: dall’unificazione al Regno d’Italia. Abbiamo attraversato il cuore della Torino Sabauda, quella edificata e resa austera ma elegante dalla Monarchia dei Savoia. I grandi palazzi come quello reale, le piazze e i viali dove si svolgeva la vita politica e sociale. Ricordiamo anche il Caffè frequentato dal conte Camillo Benso di Cavour. Siamo stati, inoltre, alla Mole Antonelliana e considerato l’indirizzo musicale e artistico che ha il nostro Istituto, non poteva mancare la visita al Museo del Cinema. Poi, quando abbiamo varcato la soglia del Museo Egizio, è stato come fare un passo indietro nel tempo. La straordinaria Basilica di Superga, nonché luogo dell’incidente aereo accaduto alla squadra del Torino, il 4 maggio 1949, ha permesso agli alunni di avere un quadro completo di una città di grande spessore culturale.

Oltre ai numerosi scatti fotografici, tra i bellissimi ricordi resterà anche una email che il grande albergo Starhotels Majestic, che ci ospitava in pieno centro, ci ha inviato per complimentarsi con gli alunni. Sono stati loro i veri protagonisti di questo viaggio, educati, bravi e rispettosi delle regole, si sono mostrati sempre entusiasti e partecipativi, mettendo in campo le competenze acquisite e sperimentandone delle nuove. Il viaggio è terminato con il rientro a casa, ma quello nella vita continua con tanti mondi da scoprire”.