Allarme siccità, negli invasi del Piemonte manca il 45% di acqua

L'allarme siccità prosegue e il mese appena concluso certifica una situazione preoccupante in vista dell'estate. Anche a marzo in Piemonte è piovuto e nevicato la metà rispetto alla media del mese, 40 millimetri appena, negli invasi manca il 45% di acqua e la portata dei fiumi è gravemente deficitaria. Lo evidenzia il rapporto idrologico mensile pubblicato da Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

Nel bacino del Po -40%

In tutto il bacino del Po, fino alla confluenza con il Ticino, il deficit pluviometrico del mese è stato del 40%, nel Sesia manca l'85% della portata d'acqua del periodo, nel Tanaro il 73%, nel Po, a Isola Sant'Antonio (Alessandria) il 62%: in quel tratto il 'grande fiume' a marzo ha avuto una portata media di 154 metri cubi al secondo, contro una media storica di 410 metri cubi.

Rischio razionamento?

Insomma, senza una primavera ricca di precipitazioni si rischia un'altra estate da allerta rossa, come lo è stata già quella del 2022, con conseguenze nefaste per tutto il sistema idrogeologico e per l'agricoltura. E, all'orizzonte, si profila il rischio razionamento, finora sempre escluso dalle autorità e dal mondo politico, perché considerato come la carta della disperazione.