Dehors abusivi e musica alta, controlli della Polizia contro la malamovida: 3 locali multati

Sabato notte di controlli della Polizia contro la malamovida. L’attività si è concentrata soprattutto nell’area di piazza Vittorio Veneto, via Matteo Pescatore, piazza Santa Giulia e nei quartieri San Salvario e Aurora, in quest’ultimo caso in particolar modo in via Reggio. Gli agenti hanno identificato oltre 100 persone, oltre ad aver controllato dieci attività commerciali.

Tre locali multati

Tre gli esercizi commerciali multati: due locali di via Reggio per l’occupazione della sede stradale con dehors abusivi, oltre ad uno in via Pescatore. Quest'ultimo è stato sanzionato per la musica all’esterno del locale e per la violazione delle norme sull’impatto acustico. Durante l'attività due persone sono state multate per abuso di sostanze stupefacenti.