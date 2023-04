Scontro mortale tra Agliè e Bairo: perde la vita motociclista

Incidente mortale questo pomeriggio sulla provinciale tra Agliè e Bairo. A perdere la vita un motociclista, che a bordo della sua due ruote si è scontrato con una Panda rossa: quest'ultima ha terminato la sua corsa ribaltandosi contro un'altra vettura che si stava immettendo sulla strada.

Conducente non grave

Il conducente della Panda sembra non sia in gravi condizioni: è stato portato all'ospedale di Ivrea per le cure del caso. Nulla da fare per il centauro, che è morto nel sinistro: sul posto i Carabinieri ed il 118.