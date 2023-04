Intesa San Paolo invita a riflettere su quanto è ancora attuale la Costituzione, 75 anni dopo [VIDEO]

Riflettere sul complesso rapporto fra libertà e democrazia, dentro e fuori le frontiere della nostra società. Questo uno degli obiettivi di Biennale Democrazia , la manifestazione culturale, giunta all’ottava edizione, che per cinque giorni ha animato Torino con oltre 100 appuntamenti sparsi per la città.

Main Partner di Biennale Democrazia è stato Intesa Sanpaolo, grazie al cui sostegno sono stati realizzati una serie di eventi come ad esempio “Come nasce la costituzione. I diritti di libertà, 75 anni dopo”, legato ad un progetto di ripubblicazione e digitalizzazione degli Atti dell’Assemblea Costituente curato dai professori Giuseppe Valditara ed Elisabetta Lamarque.

Oppure “Portami là fuori”, organizzato con CCO – Crisi come Opportunità, associazione che vede tra i co-fondatori Giulia Minoli, in cui si è parlato di come la musica rap possa diventare uno strumento di espressione per i minori che si trovano negli istituti penali per minorenni presenti in Italia.