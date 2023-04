Stellantis e Politecnico si giocano il sette "bello" per vincere la partita della mobilità sostenibile

Sette progetti per tracciare nuove strade verso la destinazione della mobilità sostenibile. Sono quelli che hanno tenuto a battesimo oggi Politecnico e Stellantis, alla presenza del rettore Guido Saracco, del vicerettore Stefano Corgnati e del chief technology officer del Gruppo, Ned Curic. Si tratta del risultato concreto di un protocollo d’intesa siglato a fine 2022 con l’obiettivo di rafforzare le attività di ricerca e sviluppo sui temi della mobilità, sostenibilità e dell’economia circolare.

Quattro anni per scrivere il futuro (e un corso di laurea)

L’accordo tra Politecnico e Stellantis avrà come orizzonte temporale il quadriennio 2022-2026 e - accanto allo sviluppo di prodotti - comprende anche l'attivazione del Corso di Laurea in Ingegneria dell’Autoveicolo. I sette progetti avviati formalmente oggi riguardano infatti soluzioni per la mobilità a zero emissioni e la riduzione dell’impatto ambientale e vedranno il finanziamento di borse di dottorato e di tesi di laurea magistrale.

Ibrido, elettrico, batterie e idrogeno

I progetti hanno un approccio fortemente interdisciplinare e coinvolgeranno più dipartimenti e Centri Interdipartimentali del Politecnico. In particolare, cinque riguardano lo sviluppo di vetture ibride ed elettriche e si occuperanno di batterie innovative, progettazione di pacchi batterie per nuovi veicoli, semiconduttori di nuova generazione per l’elettronica dei motori, accumulo dell’idrogeno per le vetture che utilizzano questo carburante e soluzioni per aumentare l’efficienza dei piccoli e medi veicoli per il delivery. nell’ambito della riduzione dell’impatto dell’intera filiera produttiva – dalle materie prime allo smaltimento degli scarti – i progetti riguarderanno invece la cattura, l’accumulo e il riutilizzo delle emissioni di CO2 e la definizione del Life Cycle Assestment (LCA) ottimale.

"Motore di sviluppo e di formazione"

"La collaborazione con Stellantis si dimostra, come in passato, motore di uno sviluppo tecnologico essenziale per il nostro tessuto economico ed offre preziose opportunità di formazione ai nostri studenti preparandoli per le richieste del mercato - commenta il rettore Saracco -. Grazie a questa sinergia i nostri ingegneri saranno formati per affrontare le sfide di una società che cambia sempre più velocemente”.