TMS Network (TMSN) supera i concorrenti raccogliendo oltre 4 milioni di dollari durante la prevendita, superando Fantom (FTM) e Tron (TRX)

Gli sviluppatori di contratti intelligenti Tron (TRX) e Fantom (FTM) stanno alzando il tiro con iniziative volte ad aumentare il loro profilo tra gli sviluppatori e gli investitori. Sebbene entrambi questi token mostrino un'enorme promessa per il futuro, lo scambio decentralizzato TMS Network (TMSN) sta facendo alzare gli occhi degli investitori con un aumento di valore del 2240% dall'inizio della sua prevendita.

Fantom (FTM) - L'introduzione di più validatori è un'arma a doppio taglio

Mentre la comunità di Fantom (FTM) discute sulla riduzione dei requisiti di staking dei validatori, molti si chiedono come l'aumento del numero di validatori influirà sulla rete. Fantom (FTM) utilizza un esclusivo meccanismo di consenso proof-of-stake chiamato Lachesis, che consente la conferma asincrona delle transazioni. Ciò si traduce in un processo più rapido ed efficiente.

Sebbene alcuni temano che un numero maggiore di validatori di Fantom (FTM) possa rallentare la rete, è improbabile che ciò accada. Finché i nuovi validatori operano su nodi di qualità, i tempi di finalizzazione delle transazioni dovrebbero rimanere di 1-2 secondi. Inoltre, i validatori esistenti di grandi dimensioni continueranno a rappresentare la maggioranza necessaria per la finalizzazione delle transazioni, mantenendo l'efficienza della rete anche quando si aggiungono nodi più piccoli.

L'aumento del numero di validatori potrebbe non aumentare immediatamente la decentralizzazione architettonica di Fantom (FTM), ma offrirà l'opportunità ai validatori più piccoli di partecipare alla rete Fantom (FTM). Nel corso del tempo, questo potrebbe portare a un livello di decentralizzazione più elevato, dato che i validatori più piccoli crescono e diventano più significativi nelle operazioni della rete.

Le preoccupazioni sui rischi per la sicurezza associati a requisiti di puntata più bassi possono essere fugate, poiché il potere dei validatori di Fantom (FTM) di finalizzare le transazioni è proporzionale all'importo della loro puntata. Anche se si unissero dei validatori malintenzionati, le loro puntate verrebbero rapidamente ridotte grazie alle misure di sicurezza della proof-of-stake di Fantom (FTM), non creando alcun incentivo per un comportamento maligno.

Iniziativa dell'Accademia di Tron (TRX): Potenziamento della prossima generazione di innovatori blockchain

Tron (TRX) ha lanciato l'iniziativa Tron Academy, che ha l'obiettivo di coltivare i giovani appassionati di blockchain provenienti dalle migliori università di tutto il mondo. Offrendo opportunità di sviluppo nelle prime fasi dell'ecosistema Tron (TRX), l'iniziativa crea partnership con i club blockchain universitari esistenti e fornisce supporto agli studenti interessati a formare nuovi club Tron (TRX) nei loro campus.

Con un programma di formazione completo sulla blockchain, Tron (TRX) prepara la prossima generazione di leader a creare soluzioni blockchain che vadano oltre l'utilità quotidiana. L'iniziativa sfida i club universitari a riconoscere il potenziale che cambia la vita delle applicazioni decentralizzate (dApp). Fornendo ai team di sviluppatori di Tron (TRX) le conoscenze e gli strumenti necessari, Tron Academy spera di ispirare la creazione di risorse vitali per un futuro decentralizzato in un mondo basato su blockchain e web3.

Tron (TRX) ha stretto una partnership con sette rinomate università, tra cui Cornell, Princeton e l'Università del Texas ad Austin. Il programma di Tron (TRX) prevede di espandersi a livello globale.

TMS Network (TMSN) - Dare priorità all'istruzione per ottenere migliori rendimenti.

TMS Network (TMSN) comprende l'importanza dell'istruzione per i trader che vogliono eccellere in un ambiente di trading frenetico. Per aiutare gli utenti a sviluppare le proprie capacità, la piattaforma di TMS Network (TMSN) offre una pletora di strumenti educativi su misura sia per i principianti che per i trader più esperti.

Una delle offerte principali è la libreria completa di video formativi di TMS Network (TMSN) che copre vari argomenti, dai concetti di base alle strategie avanzate. Questi video forniscono agli utenti una solida base per comprendere e navigare efficacemente nel panorama del trading.

Inoltre, TMS Network (TMSN) ospita regolarmente webinar condotti da esperti del settore, fornendo agli utenti approfondimenti preziosi ed esempi reali per arricchire la loro esperienza di apprendimento. La piattaforma TMS Network (TMSN) offre anche guide approfondite su vari aspetti del trading, garantendo agli utenti l'accesso a un patrimonio di conoscenze a portata di mano.

Investendo nella formazione dei propri utenti, TMS Network (TMSN) fornisce ai trader gli strumenti necessari per avere successo nel mondo del trading in continua evoluzione, promuovendo una comunità di trader ben informati e di successo.

TMS Network (TMSN) si è già assicurato oltre 4 milioni di dollari di liquidità dall'inizio della fase di prevendita e i token sono ora disponibili a 0,05 dollari durante la seconda fase della prevendita.

