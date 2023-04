"A piccoli passi”, passeggiate in famiglia alla scoperta del Chivassese

Per i genitori dei bimbi da 2 a 6 anni appuntamento fissato per il 28 maggio

Nell’ambito del progetto “A misura di famiglia – Strategie territoriali per l’infanzia”, finanziato dal bando della Compagnia San Paolo “Cultura per crescere” e coordinato dalla Biblioteca Movimente di Chivasso, dal prossimo mese di maggio si terranno nei 10 Comuni coinvolti le passeggiate culturali in famiglia alla scoperta del Chivassese denominate “A piccoli passi”. A Chivasso, l’appuntamento rivolto a nuclei con bambini da 2 a 6 anni è fissato per domenica 28 maggio.

“La finalità dell’iniziativa – ha spiegato il sindaco Claudio Castello – è quella di promuovere una conoscenza inedita del territorio. Si tratta di un’azione di tipo culturale ed educativo, per consentire alle famiglie di riappropriarsi dei loro luoghi attraverso un’attività che rispetti le tempistiche ed i bisogni dei bambini piccoli con brevi percorsi gratuiti a piedi ed in passeggino di massimo 3 tappe per ogni Comune”.

“Tra una tappa e l’altra – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Gianluca Vitale – sono previste attività di gioco, canto, movimento che, in collaborazione con le associazioni, invoglieranno i bambini a spostarsi senza avvertire la fatica”.

Le famiglie interessate devono prenotarsi il lunedì precedente scrivendo esclusivamente a amisuradifamiglianpl@gmail.com. Per ulteriori informazioni, è possibile telefonare al 3341068488 ogni lunedì e martedì dalle ore 9 alle 12

All’iniziativa che toccherà anche Verolengo, San Sebastiano Po, Lauriano, Foglizzo, Cavagnolo, Casalborgone, Verrua Savoia, Castagneto Po, Monteu da Po, collaborano in primis le biblioteche comunali dello SBAM EST insieme alle associazioni Teatro a Canone, Amalgama, Officina Culturale e Onda Larsen a cui si aggiungono i volontari di alcune associazioni locali. Nei percorsi saranno coinvolti inoltre i punti di interesse museale locale come ad esempio il Museo della Scopa di Foglizzo con l’annesso Castello ed il Museo delle Contadinerie di Lauriano.