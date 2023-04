La meravigliosa fioritura dei tulipani al castello di Pralormo 'colora' i giorni della Pasqua

Colori e profumi sono tornati ad animare il parco del castello di Pralormo, in provincia di Torino, per il ritorno della primavera.

Ha preso ufficialmente il via lo scorso 1° aprile la 23^ edizione di "Messer Tulipano", la manifestazione che si svolge nei giardini della fortezza medievale, situata a metà strada tra Torino e Alba, cui anche quest'anno sono stati donati circa 3 mila bulbi (leggi qui).

Quest'anno, tra le varietà più curiose si possono ammirare tulipani neri, tulipani pappagallo, viridiflora, tulipani fior di giglio e frills dalle punte sfrangiate.

Accanto alla passeggiata nel parco tra i colori dei tulipani, ogni anno la manifestazione propone anche esposizioni a tema e allestimenti. Per l'edizione 2023, nel padiglione Orangerie, è stato presentato l’argomento ’Flower Design’: il fiore come fonte d’ispirazione per stilisti, artisti e designer.

Oggi, lunedì 10 aprile, per Pasquetta, oltre alle degustazioni dei Maestri del Gusto di Torino e Provincia in collaborazione con la Camera di Commercio, anche dimostrazioni di pittura e intaglio a cura di un pittore naturalistico e di un artista del legno.

Per i bambini è previsto un ricco programma di intrattenimento a cura della libreria La Farfalla di Snipe di Torino e un percorso di laboratori naturalistici nel bosco a cura di Arianna Cinquatti.

Inoltre ci sarà anche la possibilità di fare un picnic nel bellissimo contesto della collina fiorita del Castello. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e per loro, in diverse aree, sono stati allestiti punti "dog bar" con ciotole di acqua fresca.

Nel corso della giornata di domani, la contessa Consolata Pralormo racconterà il progetto ''Hand in Hand'' della Maison Fendi, per la quale è stata realizzata l'iconica borsa Baguette, esposta nel padiglione Orangerie.

La fioritura di "Messer Tulipano" è visitabile tutti i giorni fino al 1° maggio dal lunedì al venerdì 10 alle 18, fine settimana e festivi fino alle 19.

Tutte le informazioni aggiornate sulla manifestazione sono pubblicate sul sito www.castellodipralormo.com