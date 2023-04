Pasquetta da tutto esaurito anche per la cultura: code al Museo del Cinema, Egizio sold out

Torino per queste vacanze pasquali ha registrato il tutto esaurito e numeri da record, gli hotel e i musei sono stati presi d'assalto e i commercianti festeggiano. Il giorno di Pasquetta la città è ripartita con molta calma, complice anche il sole che ha tardato ad uscire, ma poi visitatori e turisti l'hanno fatta da padroni. Dialetti e accenti d'Italia e parecchie lingue straniere In centro si sentono parlare accenti di ogni parte d'Italia ma anche lingue straniere, soprattutto tra via Accademia delle Scienze e Piazza Castello. Quest'ultima è stata la prima ad iniziare a riempirsi già intorno alle 10.30. Alcuni artisti di strada, dopo aver montato la strumentazione, hanno accompagnato l'arrivo dei turisti, in gran parte diretti verso Palazzo Reale e i suoi musei. Da tre giorni, infatti, oltre alle collezioni permanenti è possibile visitare nella Biblioteca reale la mostra sul genio di Leonardo, e da poche settimane quella su Ruth Orkin in Sala Chiablese.

Su via Roma, l'ultimo giorno della manifestazione Floricola ha riempito la strada di fiori e piante, rendendola simile alle Ramblas di Barcellona. Lì e in via Garibaldi diversi negozi hanno deciso di aprire nonostante il giorno di festa, mentre nelle strade più interne (via San Tommaso, via Barbaroux) regna la tranquillità.

Tutto esaurito all'Egizio Al museo più famoso di Torino, stranamente, non c'era nessuno in fila. Ma la stranezza è presto spiegata: i biglietti per il Museo Egizio sono andati sold out da giorni, grazie alle prenotazioni online. Un cartello e due membri della sicurezza invitavano i visitatori a non perdere tempo, facendo entrare solamente chi provvisto di prenotazione. Complessivamente, sono stati 18.682 i visitatori del Museo Egizio nei giorni delle festività pasquali, da venerdì 7 aprile a lunedì 10 aprile 2023. Si tratta di dati in linea con quelli delle festività pasquali dell’anno scorso, quando il Museo fu visitato da 18.643 persone (15 -18 aprile 2022). Sabato 8 e domenica 9 aprile sono state le giornate in cui il Museo ha registrato il maggior numero di visitatori: con 5.133 persone sabato e 5.130 la domenica di Pasqua. Lunghe code al Museo del Cinema

Una lunga fila si è formata, poco alla volta, sotto la Mole Antonelliana, per poter salire sull'ascensore panoramico ed entrare nel Museo del Cinema. Qui è ancora possibile visitare la mostra temporanea su Dario Argento, prorogata fino al 15 maggio.