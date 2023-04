Pasquetta nei parchi, pochi pranzi ma tanto relax: i torinesi scelgono il verde

Qualche immancabile nuvola sempre presente a Pasquetta non ha scoraggiato la voglia di relax all’aria aperta dei torinesi, anzi. Sono tante le persone che, rimaste in città, hanno scelto di trascorrere la giornata nei parchi. Alla ricerca di un po' di verde.

Riscoperte le vecchie abitudini, dopo gli anni del Covid

Pochi i merenderos, ma i prati hanno accolto gruppi di amici e famiglie a cui è bastata una coperta e del cibo portato da casa per dare vita a un momento di convivialità. Casse e chitarre per la musica, ma anche palloni per dare vita a partite improvvisate di pallavolo o calcio. Dopo gli anni di "stop" causa Covid, con una leggere ripresa giusto nel 2022, i torinesi sembrano aver riscoperto le vecchie abitudini.

La Polizia municipale vigila sulla sicurezza

Immancabili anche i controlli della polizia locale, che ha vigilato perché i merenderos non accendessero fuochi all'interno dei parchi. Amiat ha intanto predisposto una pulizia straordinaria all'interno delle aree verdi più grandi.

Torino si gode l’ultimo giorno di festa, prima del ritorno alla normalità.