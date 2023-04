La Circoscrizione 5 è insicura, l'appello al sindaco: "Trasferite i vigili dagli uffici alla strada"

Più sicurezza per il territorio. E' questa la voce che si leva dalla Circoscrizione 5. L'appello, direttamente rivolto al sindaco Lo Russo, arriva dai consiglieri di Fratelli d'Italia Alfredo Ballatore e Carmela Ventra.

Aggressioni, furti e rapine in aumento

Aggressioni ai danni di cittadini, furti nelle case e nei negozi, ma anche episodi di microcriminalità sono in aumento e la percezione dei cittadini è quella di vivere in quartieri insicuri. Nelle ultime settimane la Circoscrizione ha intrapreso delle iniziative, in collaborazione con Polizia di Stato e Polizia municipale, per sostenere e supportare la popolazione anziana."I cittadini hanno la necessità e il diritto di vedere e di sentirsi tutelati e garantiti dalla presenza costante anche della nostra polizia municipale, che svolge un egregio lavoro di controllo ma non basta" spiegano nell'interpellanza.

"Aumentare i vigili a presidio del territorio"

"Considerata la preoccupante escalation di episodi di criminalità degli ultimi tempi, ci si attivi prevedendo un aumento dell'organico dei vigili urbani sul nostro territorio" affermano Ventra e Ballatore.

Due le soluzioni proposte: il trasferimento di agenti oggi impiegati negli uffici in strada, a controllare il territorio, e aumentare le risorse nei bilanci delle Circoscrizioni da destinare alla vigilanza e custodia del patrimonio assegnato alle Circoscrizioni stesse.