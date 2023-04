Criptovalute sulla Luna: TMS Network (TMSN) eclissa LunarCrush e SpaceX Crypto Mission, lasciando i rivali Fantom (FTM) e TrueUSD (TUSD) a guardare con stupore

Per quanto riguarda i viaggi sulla luna, TMS Network (TMSN) sta lasciando LunarCrush e SpaceX nella polvere spaziale. Il token TMSN è solo in fase di prevendita, ma con un ROI già superiore al 2240%, le criptovalute rivali come Fantom (FTM) e TrueUSD (TUSD) non riescono a tenere il passo.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) offre agli utenti un'esperienza di trading efficace e senza soluzione di continuità su una serie di classi di attività. Una delle caratteristiche principali di TMSN è l'integrazione di strumenti di trading AI, che aiutano i trader a prendere decisioni migliori e a generare maggiori profitti.

Gli strumenti di intelligenza artificiale di TMS Network (TMSN) includono l'Emotions Analyzer AlertTM, un algoritmo integrato in grado di raccogliere dati sul processo decisionale di un trader per valutare se sta prendendo decisioni basate sulle emozioni o sulla logica. Questo può aiutare i trader a evitare di prendere decisioni impulsive o irrazionali che potrebbero portare a perdite.

Un altro strumento di intelligenza artificiale di TMS Network (TMSN) è l'Artificial Intelligence Trading Plan BuilderTM. Questo strumento utilizza algoritmi di apprendimento automatico per analizzare il comportamento e il processo decisionale di un trader, per poi costruire un piano di trading su misura per il suo stile di trading.

Oltre ai suoi strumenti di trading AI, TMS Network (TMSN) offre anche una serie di altre funzioni progettate per aiutare i trader a massimizzare i loro profitti. Tra queste, il copy trading, che permette ai trader meno esperti di seguire le operazioni dei trader di maggior successo, e la fornitura di staking e liquidità, che consente agli utenti di ottenere un reddito passivo detenendo le proprie attività sulla piattaforma.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono TMS Network (TMSN) e, con un prezzo di 0,05 dollari, gli investitori stanno entrando prima della vendita al pubblico.

Fantom (FTM)

Fantom (FTM) è una piattaforma blockchain veloce e scalabile progettata per gli sviluppatori di dApp. Utilizza un meccanismo di consenso unico chiamato Lachesis, che consente transazioni ad alta velocità e bassa latenza sulla rete Fantom (FTM).

Fantom (FTM) è in grado di elaborare fino a 300.000 transazioni al secondo, il che la rende una delle blockchain più veloci. Una delle caratteristiche principali di Fantom (FTM) è la sua architettura modulare. Ciò consente una facile integrazione con altre reti blockchain, il che significa che gli sviluppatori possono costruire applicazioni su Fantom (FTM) in grado di interagire con altre blockchain.

Un'altra caratteristica unica di Fantom (FTM) è il suo supporto per i contratti intelligenti scritti in una varietà di linguaggi di programmazione, tra cui Solidity, Rust e C++. Questa flessibilità consente agli sviluppatori di Fantom (FTM) di scegliere il linguaggio più adatto alle loro esigenze e competenze.

TrueUSD (TUSD)

TrueUSD (TUSD) è una stablecoin progettata per fornire agli utenti un'alternativa affidabile e trasparente alle tradizionali valute fiat. Non è in concorrenza con TMS Network (TMSN) e anzi TrueUSD (TUSD) può trarre vantaggio da questa e da altre criptovalute.

Il valore di TrueUSD (TUSD) è ancorato al dollaro USA su base uno-a-uno, il che contribuisce a minimizzare la volatilità e a fornire stabilità. Esistono molte monete stabili, ma TrueUSD (TUSD) si distingue per la sua trasparenza e verificabilità.

La stablecoin TrueUSD (TUSD) è sostenuta da una riserva di dollari USA che viene tenuta in deposito da una società fiduciaria terza. Queste riserve vengono regolarmente verificate per garantire che corrispondano all'offerta in essere, rendendo TrueUSD (TUSD) una delle stablecoin più affidabili.

Queste caratteristiche rendono TrueUSD (TUSD) una stablecoin molto interessante e, con la crescita dell'industria della DeFi, dovrebbe essere uno dei token più grandi utilizzati sulla maggior parte degli scambi.

