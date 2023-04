Educazione, scienza e cultura: Torino ospita l'Italian Youth Forum, tre giorni per parlare di futuro con voci nuove

La V edizione del Forum si terrà a Torino, dal 14 al 16 aprile, intorno al tema delle città creative dell'UNESCO. Torino fa parte della rete in quanto Creative City per il design, l'unica in Italia in questa categoria. Quest’anno l’Italian Youth Forum vuole quindi dare spazio alla dimensione della creatività in divenire, in grado di plasmare le città e i cittadini del futuro. Tra gli argomenti affrontati ci saranno quindi l'innovazione tecnologica e la rigenerazione urbana.