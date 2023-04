Eventi |

Moncalieri stecca gara-2: Lucca pareggia la serie e si va a gara 3, al PalaEinaudi

Le toscane hanno battuto le torinesi per 73-54 dopo i primi due quarti piuttosto combattuti

Moncalieri perde gara-2 contro Lucca e si va a gara-3

Dopo la super Gara 1 targata Moncalieri, Miccoli e Morrison impattano per Lucca la serie sull-1-1. Con 38 punti in due e i 10 di Lisowa rimandano tutto a gara 3 in programma venerdì al PalaEinaudi. Dopo i primi due quarti combattuti le toscane cambiano ritmo e grazie a una gran difesa portano a casa la vittoria. Su sponda gialloblù la migliore è Tagliamento con 18 punti (19 di valutazione), seguita da Westbeld con 12 punti e 10 rimbalzi. Bene anche Katshitshi (8 e 9). Mitchell, invece, complice la super prestazione in gara 1 ha subito diversi adattamenti della difesa lucchese che ne hanno condizionato la prestazione offensiva. In contemporanea anche San Giovanni Valdarno ha pareggiato la Serie con Faenza (61-53). Entrambe finiscono a gara 3. Risultato Finale: 73-54 Gesam Gas e Luce: Cappellotto n.e., Treffers* 4, Natali*9, Tulonen n.e., Parmesan n.e., Bocchetti 6, Miccoli* 16, Valentino n.e., Gilli 4, Frustaci 2, Morrison*22, Lisowa* 10. All.re: Andreoli Akronos Libertas Moncalieri: Tagliamento 18, Sagerer*2, Landi Ar., Reggiani 7, Landi Al. n.e, Katshitshi* 8, Westbeld 12, Mitchell* 4, Salvini, Giacomelli 3, Jakpa n.e. All.re: Spanu Vice: Nicastro

