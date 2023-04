Torino criminale, in un anno aumentano i reati (sono 113.676): sempre più furti e rapine sotto la Mole

E' una Torino in cui si delinque di più, quella che emerge dalla fotografia fatta dalla Polizia di Stato, in occasione dell'anniversario della sua fondazione. Sono infatti 113.676 i reati registrati tra il 16 marzo 2022 e il 15 marzo di quest'anno: un numero che cresce dell'1,59% rispetto ai reati avvenuti nello stesso periodo, ma a cavallo tra il 2021 e il 2022. In tutta la provincia, si stimano 311 delitti commessi ogni giorno.

Boom di furti e rapine

A trascinare questi numeri, gli exploit di furti e rapine, ma non solo. I dati resi noti dalla Questura di Torino evidenziano come i reati siano aumentasti vertiginosamente rispetto al periodo del Covid (due anni fa ci si fermò a 95.705), ma rimangano ancora lontani dai 150.975 commessi tra il 2015 e il 2016.



Per quanto riguarda i reati contro la persona (cresciuti dell'1,97%), la buona notizia è il calo degli omicidi volontari, passati da 17 a 5. Crescono, anzi raddoppiano, quelli colposi che da 17 salgono addirittura a 32. Stazionarie invece le violenze sessuali (248 quest'anno, 249 quello prima). Risultano invece in aumento le percosse: 667 quelle registrate nel 2023, contro le 572 del 2022.



Tra i reati contro il patrimonio pesa enormemente l'incremento di furti e rapine. I primi crescono del 7,24%, le seconde addirittura del 15,01%. In calo invece truffe (-7,58) ed estorsioni (-12,52%). Quello che si evince scendendo nei dettagli è il forte aumento di scippi, passati da 1.028 a 1.204 (+17,12%) e borseggi, aumentati da 8.844 a 10.987 (+24,23%). Non stupisce l'impennata, peraltro già ampiamente segnalata, di furti ai danni di esercizi commerciali: un anno fa furono 3.407, oggi se ne registrano 3.793, con un incremento pari all' 11,33%.

Aumentano le persone denunciate (e anche gli arresti)

Che l'attività della polizia sia incessante nel garantire la sicurezza dei cittadini lo dicono poi i numeri: i soggetti denunciati nell'ultimo anno sono 9.554, contro i 9.325 del precedente. In aumento anche gli arresti, passati da 2.571 a 3.320 (+ 29,13%).



Capitolo droghe: i chili di sostanza stupefacente sequestrati sono 3.768,65. L'anno prima furono di meno (3.386,33) e l'aumento registrato è dell'11,29%. La droga più sequestrata è la cannabis, ma si registra un aumento significativo dei sequestri di eroina (+66,70%) e di droghe sintetiche (+81,43).