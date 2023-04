"I colori del clown": al via i laboratori teatrali per pazienti cannabici diversamente abili

12 incontri dal titolo "I colori del clown" potranno ospitare fino a un massimo di dieci persone e si svolgeranno in via Giordano Bruno 191/H, sede dell'associazione dal 2022. Uno spazio privo di barriere architettoniche nell'ex villaggio olimpico.

"Questo laboratorio nasce per la necessità di farci vedere come pazienti, siamo pazienti disabili cannabici, ma in grado di realizzare iniziative volte al miglioramento e a realizzare gli obiettivi nella società " così Simone Stara, presidente dell'associazione Seminiamo Principi che a partire dal 27 aprile e fino al 3 dicembre organizza un laboratorio teatrale con Vito Garofalo.

"Il ciclo di incontri si concluderà con un saggio finale in occasione della Giornata mondiale della disabilità" aggiunge Stara.

"Il nostro obiettivo comunque è quello di organizzarne altri, anche in altre zone della città. Durante il laboratorio saranno sempre presenti i nostri volontari e un medico che potrà intervenire in caso di necessità".

L'iniziativa teatrale dell'associazione ha origini lontane e parte da un'idea dello stesso presidente. "All'inizio degli anni Duemila portai a termine un progetto, Volere volare, che riuscì a portare in scena due spettacoli: un monologo e un musical. Obiettivo era di reinserire le persone disabili in attività di questo genere. Al musical parteciparono 30 persone, compresa una band musicale, di cui sette erano attori in carrozzina. Fu un successo. Memore di quell'evento, quest'estate ho cominciato a pensare al progetto all'interno dell'associazione che abbiamo fondato nel 2018, da una costola di comitato spontaneo di cittadino che usano cannabis a scopo terapeutico".

Lo scopo dell'associazione è quella di fare soprattutto chiarezza sull'uso terapeutico della cannabis. "In questi anni abbiamo operato nel territorio sia regionale, nazionale e internazionale con altre realtà associative attraverso attività di consulenza medica ma anche di sostengo di e di indirizzamento su cannabis e disabilità. In Italia ci sono le leggi - conclude - ma sono poco rispettate. Purtroppo siamo in uno stato continuo di carenza e scarsa qualità e di conseguenza di violazione dei diritti dei cittadini".