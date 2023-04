Escp business school, nuovo ingresso in squadra: Fabrizio Granà entra nel corpo docente del Bachelor in Management

ESCP Business School rafforza la squadra del Bachelor in Management (BSc) con la nomina del professor Fabrizio Granà come nuovo Associate Dean dal 1° luglio 2023.

“Questo nuovo incarico ci rende assolutamente fieri ed è una riprova del DNA internazionale della nostra Business School. Nell’anno in cui ESCP celebra i 50 anni del suo modello formativo europeo e multi-campus, l’assegnazione di un incarico così prestigioso a un giovane professore del Campus di Torino è un chiaro segnale di come si guardi al futuro puntando sull'eccellenza europea. Il professor Granà ha già dato prova delle sue capacità di leadership come direttore accademico locale del Bachelor in Management, il che lo rende il candidato ideale per assumere questo ruolo così rilevante per lo sviluppo ulteriore del programma più internazionale di ESCP”, afferma il professor Francesco Rattalino, Executive Vice-President e Dean for Student Experience di ESCP Business School e Direttore di ESCP Turin Campus.

Il Bachelor in Management è un programma di Laurea triennale internazionale in Management, accessibile immediatamente post diploma di scuola superiore. Dà accesso agli studenti a un percorso universitario strutturato all’interno di un’unica Scuola - la ESCP Business School - ma che si sviluppa in tre diversi Paesi: 1° anno a Torino, Londra o Parigi; 2° anno a Torino, Madrid o Parigi; e 3° anno a Berlino, Londra o Parigi. Il curriculum combina le classiche tematiche del management come economia, marketing e finanza, con materie umanistiche come psicologia, sociologia oltre a corsi di lingue e di sviluppo personale. Completano il programma due stage professionalizzanti e progetti ad impatto sociale, per ottenere al termine un titolo di Laurea di I livello internazionale (BSc).

“Sono orgoglioso e felice di ricevere l’incarico di Associate Dean del Bachelor in Management, attualmente uno dei programmi caposaldo della nostra Business School, che si riafferma al primo posto in Francia per internazionalità, selettività degli studenti e inserimento nel mondo del lavoro - dichiara Granà -. Grazie a una Faculty internazionale di altissimo profilo, con la possibilità di seguire corsi di management, soft skills e liberal arts in diversi campus durante il triennio, il Bachelor in Management si pone l’obiettivo di formare la classe dirigente ed imprenditoriale del futuro facendo particolare riferimento ai temi della transizione digitale, della sostenibilità e dell’inclusione sociale”.