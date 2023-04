Anche San Mauro in difesa dell'8, la sindaca Guazzora: "Vogliamo qui il capolinea"

No arretramento capolinea in piazza Sofia

Ieri l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta ha voluto rispondere alle polemiche chiarendo come la riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale per le aree di Barca, Bertolla, Villaretto e San Mauro, prevista per giugno 2023, "non prevede l'arretramento della linea 8 in piazza Sofia". L'esponente della giunta ha poi sottolineato come le modifiche verranno discusse con "le Circoscrizioni e i Comuni toccati". "La nostra zona - replica Guazzora - sta già vivendo una stagione di incertezza legata ai tempi di attesa per la progettazione e la realizzazione della linea 2 della metropolitana". "Non è pensabile - aggiunge - veder sfumare anche un collegamento fortemente utilizzato da lavoratori e studenti e apprezzato dai cittadini”. Sospiro di sollievo dei Moderati, con il consigliere regionale Silvio MAgliano che dichiara: "Ci fa piacere la marcia indietro della Giunta torinese. Sul tema della linea 8 Gtt non solo resta e resterà alta la nostra attenzione, ma ci assicureremo che alle parole seguano i fatti".