Con Fondazione Paideia un evento per aiutare i più piccoli a sconfiggere la paura attraverso la lettura

Leggere per affrontare e sconfiggere paure dei bambini… ma anche quelle degli adulti. Il bambino che ero, il bambino che sei è il titolo dell’incontro gratuito proposto da Fondazione Paideia - ente impegnato ad offrire un aiuto concreto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie - per fornire ai genitori spunti interessanti e strumenti utili per affrontare insieme ai più piccoli paure e timori.

Quali emozioni suscitano in noi gli eventi che più temiamo? Come aiutare i bambini ad affrontare le paure? L’incontro di martedì 18 aprile cercherà di rispondere a queste e altre domande partendo dalla lettura di un estratto del classico per ragazzi "Nel paese delle creature selvagge" di Maurice Sendak.

A partire dalle domande e dalle riflessioni che il libro susciterà, ci si confronterà dialogando sul tema del viaggio che ognuno di noi compie per superare la propria paura. I partecipanti non saranno soli ma verranno guidati da un gruppo di esperti di pedagogia e di linguaggi, profondi conoscitori del mondo dei piccoli. Alice Calcagno, pedagogista della Fondazione Paideia, Guido Ferraro, semiologo, Prof. Associato Università di Torino ed Eliana Cantone, docente di teatro e attrice de “Il Mutamento Zona Castalia”, aiuteranno le famiglie a tracciare un percorso attraverso i timori dei bambini al fine di trovare il modo più delicato e naturale possibile di superarli insieme.

L’incontro è gratuito. Per partecipare sia in presenza sia in modalità online è necessario registrarsi al seguente link: fondazionepaideia.it/2022/10/20/il-bambino-che-ero-il-bambino-che-sei-storie-e-incontri-per-crescere-insieme/