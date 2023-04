L'associazione Pro Retinopatici lancia il primo corso di enologia gestito da docenti non vedenti

L'idea è dell'enologo Fabio Pederiva, titolare dell'Enoteca "La Maison du Vin" di Torino. L'esperto lavora già da parecchi anni a stretto contatto con i non vedenti e ne ha scoperto la fine sensibilità gustativa ed olfattiva, oltre alla capacità di formulare giudizi equilibrati, senza gli inevitabili condizionamenti portati dagli occhi. Ciò li porta ad essere ottimi docenti per i vedenti e di portarli ad imparare a scoprire ciò che la vista nasconde.

"E' dal 2015 che porto avanti un Progetto, interessante, impegnativo e sfizioso: creare una vera guida enologica affidandone la gestione ai non vedenti” - dichiara Fabio Pederiva - “ e stiamo lavorando, io, le diverse persone cieche e anche alcune che non lo sono, ma che hanno aderito tutti al mio Progetto, per avvicinarci alla sua realizzazione, visto che ha già anche avuto alcuni primi riconoscimenti ed apprezzamenti. La strada è ancora lunga, ma… la passione ci sostiene! Tracceremo verbalmente le linee del nostro Progetto durante l'incontro di mercoledì 19 aprile prossimo. Il mondo del vino è complesso, la nostra è una idea innovativa, ma soprattutto particolare e stupefacente nella sua semplicità: è sufficiente affidarsi ai sensi che normalmente sono usati di meno nella vita di tutti i giorni delle persone normodotate, per avere esperienze gustative inusuali e molto interessanti.”