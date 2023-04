Al via Cremona&Bricks 2023: gioco, divertimento ma anche formazione per tutte le età

Al via domani, sabato 15 aprile, Cremona&Bricks , la Manifestazione dedicata ai celebri mattoncini colorati, con focus sul valore formativo del gioco. L’evento, organizzato da CremonaFiere e Ass. Cremona Bricks porta in Fiera il divertimento con un’esposizione ancora più grande, articolata su ben 23.000 mq espositivi, e tante novità contenutistiche: Diorama City di 228 metri quadrati, aree tematiche (Star Wars, Harry Potter, Pirati, Western, Castello, Technic), Area Mercatico, Area Ravanata, Area Vintage, Area TECH&ENG, , Aree ristoro e street food, 8 aree gioco, oltre 200 espositori singoli, 8 spettacoli e musical al giorno, 10 conferenze e 11 tra workshop e appuntamenti formativi per insegnanti, professionisti ed aziende.

Metodo LEGO® SERIOUS PLAY®

Riflettori puntati sulla formazione che a Cremona&Bricks trova applicazione nei metodi innovativi per la didattica e in appuntamenti pensati per l’aggiornamento professionale del mondo business.

Sabato 15 Aprile, alle ore 10:15 Valeria Cutrì, Insegnante e Animatrice digitale presso IC Gandhi di San Nicolò (PC), con il workshop “ALLA SCOPERTA DI LEGO® EDUCATION SPIKE™ ESSENTIAL” mostrerà come raccontare storie con LEGO® Education e far vivere agli studenti esperienze all’insegna dell’apprendimento e del divertimento. Il workshop, organizzato in collaborazione con C2 Group, è consigliato per docenti della scuola primaria ed è accessibile previa iscrizione (gratuita) sul sito web di Cremona&Bricks. Domenica 16 Aprile, alle ore 11:00 Riccardo Bonomi, docente di Matematica e Scienze nella Scuola Secondaria di Primo Grado, vincitore del premio Atlante - Italian Teacher Award 2022, propone il workshop “LA CHIMICA CON I MATTONCINI LEGO®” per presentare ai docenti della scuola secondaria un metodo innovativo per l’insegnamento della chimica.

Iscrizioni gratuite sul sito web di Cremona&Bricks. Spazio anche alla dimensione virtuale, con Simonetta Anelli e Monica Boccoli, Le Maestre a cubetti, che illustreranno come costruire progetti educativi partendo da un videogame con workshop mirati (sabato 15, alle ore 12:15 e alle ore 15:30 e domenica 16 alle ore 14:30 n area workshop) e con attività continuative presso il loro stand. Non mancherà il mondo della robotica, con l’esperienza di LEGO® MINDSTORM® presentata dalla professoressa Roberta Leone e dai suoi alunni e con il sumo robotico e altre curiose sfide robotiche a cura del team di itLUG Robotics.

Studenti in cattedra domenica 16 aprile, alle ore 16 in area workshop, per la fase finale del contest “Progetta una lezione STEM con LEGO® EDUCATION” che ha visto la partecipazione di ben 15 scuole da 7 province diverse. I cinque istituti finalisti, selezionati da una giuria tecnica, illustreranno i progetti realizzati in classe per risolvere, utilizzando i kit LEGO® Education, problemi concreti del mondo reale.

Ma a Cremona&Bricks la formazione arriva anche nelle aziende grazie alla partecipazione di Daniele Radici, Facilitatore Certificato nel Metodo LEGO® SERIOUS PLAY® che proporrà un talk e un workshop per far conoscere a imprenditori e liberi professionisti le potenzialità dei mattoncini LEGO® che, quando utilizzati in modo strutturato, possono aiutare team e organizzazioni nel risolvere problemi complessi, affrontare la comunicazione in modo differente e prendere decisioni con meccaniche collaborative e ingaggianti.

“Cremona&Bricks è alla sua seconda edizione a Cremonafiere ed è la concretizzazione di un calendario fieristico del nostro quartiere che si arricchisce con nuovi eventi e con format innovativi -dichiara Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere-. Cremona&Bricks non è solo gioco e collezionismo, ma anche formazione, educazione civica ed altro ancora. Stiamo già lavorando ai contenuti del prossimo anno. Questo è il risultato di un percorso condiviso con l’associazione CremonaBricks, ma anche con il sostegno del territorio, ad esempio il Comune con le attività presso le scuole, Confcommercio conle botteghe dei commercianti che hanno personalizzato le vetrine coinvolgendo e colorando la città di mattoncini. Questo è un esempio di come il territorio possa collaborare efficacemente.”