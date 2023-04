La Reale Mutua nella tana dell’APU Udine

Terza giornata del Girone Blu in arrivo per la Reale Mutua Basket Torino che domenica, palla a due alle ore 18.00, è attesa al PalaCarnera, dove affronterà l’APU Old Wild West Udine.

GLI AVVERSARI - La squadra friulana, allenata da coach Carlo Finetti, ha chiuso la Regular Season al quarto posto nel Girone Rosso, con un record di 14 vittorie e 10 sconfitte. Nel Girone Blu, invece, al momento il record è di 1 vittoria e 1 sconfitta.

Miglior realizzatore dell’APU, in questa seconda fase, è Isaiah Briscoe che nelle prime due partite ha segnato 22.5 punti di media con il 46% da tre punti.

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): “Giochiamo contro una delle migliori squadre dell’intero campionato. È chiaro che andiamo a definire uno scontro di altissimo livello in generale, inoltre al Carnera non è passato quasi nessuno quindi anche il palcoscenico sarà di forte impatto. Sarà uno scontro bello, nel quale il peso specifico dell’incontro è diverso sui due fronti, perché loro vogliono i due punti per risalire in classifica e noi per difendere la nostra posizione. Dobbiamo andare a giocare con serenità e per dire la nostra, cercando di ottenere due punti utili per raggiungere traguardi importanti”.

Simone Pepe (Guardia Basket Torino): “Domenica affrontiamo Udine, che è una grande squadra. Noi, però, abbiamo dimostrato di non aver paura di nessuno e andremo in Friuli per provare a vincere, come facciamo ogni domenica”.

INFO UTILI – Si gioca domenica 16 aprile, con palla a due alle ore 18.00, agli ordini dei signori Matteo Lucotti, Marco Marzulli e Andrea Longobucco.