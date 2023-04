Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo tenta l’assalto all’Europa

Dopo la storica salvezza, la Wash4green Pinerolo tenta di strappare un posto in Europa. Domani partiranno le qualificazioni per la Challenge Cup. Una competizione che vede impegnate le squadre che si sono posizionate dal 9 al 12° posto nella regular season e quelle che usciranno dal primo turno dei play off scudetto. Il primo scoglio per le ‘pinelle’ sarà la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Una sfida al meglio delle 2 gare su 3 per raggiungere la fase a gironi. Chi perderà chiuderà la sua stagione.

Il primo match doveva svolgersi domenica 16, ma è stato anticipato a domani, sabato 15, alle 18, in casa delle marchigiane, a Urbino. Il ritorno si terrà mercoledì 19, alle 20,30, a Villafranca Piemonte e l’eventuale gara 3 sempre nelle Marche, sabato 22.