Volley A1/F: La Wash4green combatte, ma non passa a Vallefoglia

Trasferta amara per la Wash4green Pinerolo a Urbino. Le 'pinelle' rimediano una sconfitta per 3-1 dopo aver combattuto con Megabox Ond. Savio Vallefoglia per 3 set su 4.

Ora il ritorno mercoledì 19 aprile alle 20,30 a Villafranca Piemonte per gara 2 delle qualificazioni alla Challenge Cup.

Se le 'pinelle' vinceranno, torneranno in campo sabato 22 a Urbino.

Nel primo set Vallefoglia strappa sul 7-4 e sembra in controllo della partita. Ma Pinerolo trascinata da Ungureanu e Zago arriva al sorpasso 22-23. Le 'pinelle' però non chiudono 2 set point e le padrone di casa arrivano al 27-25 con un muro su Zago.

Il secondo parziale vede le marchigiane subito avanti per 8-3. Pinerolo però non esce dalla partita e inizia a macinare punti. Sul punto del 15-15 nelle fila di Vallefoglia si infortunano contemporaneamente il libero Sirressi e la schiacciatrice Barbero. Le 'pinelle' allungano 15-17, ma vengono subito raggiunte. Il finale di sorpassi e controsorpassi premia comunque la Wash4green con il 23-25 di Zago.

Il terzo set è senza storia. Vallefoglia domina sin da subito volando sul 10-4 e sul 15-6 per poi chiudere 25-12 per un errore di Jones al servizio.

Il quarto parziale vede le pinerolesi partire avanti 3-6, poi sorpassate sul 7-6, e di nuovo a +2 (9-11). Ma l'inerzia del match cambia e le padrone di casa chiudono 25-21 con un muro su Ungureanu.