Rivoli lancia il progetto "Zonaovest Social Club" per combattere il disagio giovanile

"Zonaovest Social Club" è il progetto promosso dalla Città di Rivoli in qualità di Capofila.

Prevede progetti di supporto, prevenzione del disagio giovanile e promozione del benessere psicofisico attraverso azioni culturali e sportive.

Lo stravolgimento della vita quotidiana, l’isolamento dovuto al distanziamento sociale, l’impossibilità di aggregazione e di socializzazione, il senso di incertezza per il futuro, hanno provocato effetti che hanno inciso sulla salute mentale di adolescenti e giovani.

Per far tornare tutto come prima non basta la fine della pandemia, ma occorrerà prevedere delle misure di supporto per chi è cresciuto e ha sviluppato la propria identità durante questi anni, vivendo paura e disagi nuovi rispetto alle generazioni precedenti.

Il progetto ZONAOVEST SOCIAL CLUB fa propria questa sfida e sperimenta un’alleanza tra 6 città e comuni della zona ovest, un consorzio, l’azienda sanitaria territoriale e 6 qualificate realtà del terzo settore per provare a potenziare la rete territoriale a supporto della salute e del benessere psico – fisico di ragazzi e ragazze dai 15 ai 29 anni, e ridurre il disagio dovuto al momento storico di incertezza e di isolamento da poco concluso, favorire la ripresa della vita quotidiana dei giovani ed il loro benessere personale, offrire esperienze ludico – espressive di partecipazione e inclusione, relazioni interpersonali attraverso laboratori sul saper fare e sulla condivisione di passioni ed emozioni, mettendo a disposizione spazi informali, guidati da professionisti, di ascolto e di parola.

L’accesso a tutte le iniziative è libero e gratuito.