Washington Post: "Meloni sfida profeti di sventura e sorprende i critici"

(Adnkronos) - Giorgia Meloni ''ha sfidato i profeti di sventura, soprattutto oltre i confini italiani''. E ora, ''se riesce a cavalcare le onde insidiose della politica di coalizione italiana e a gestire un'economia che è stagnante da circa 20 anni, il suo successo potrebbe essere un modello per altri esponenti di destra in Europa''. Così il Washington Post parla della ''prima donna primo ministro italiana e leader più di destra dalla seconda guerra mondiale'', ossia ''il primo politico che in oltre dieci anni è riuscito a diventare premier vincendo un'elezione piuttosto che attraverso manovre di coalizione''. Un successo, prosegue il giornale, ottenuto ''nonostante gli odiosi antenati del suo partito, i suoi sforzi per bandire le influenze straniere nella lingua, nel cibo e nella cultura per riaffermare l'identità italiana e i suoi temi nazionalisti, anti-immigrazione e anti-Lgbtq''.