Collegno imbocca la strada del risparmio energetico: tutta l'illuminazione pubblica sarà a led

È iniziato oggi martedì 18 aprile 2023 il nuovo servizio di gestione e conduzione degli impianti dell'illuminazione pubblica sul territorio del comune di Collegno.

Questo servizio, appaltato a Enel Sole per una durata di 9 anni, sarà dedicato principalmente alla manutenzione ordinaria, con la verifica del corretto funzionamento degli impianti e con l’intervento puntuale in caso di guasti di uno o più corpi illuminanti.

Parallelamente alla manutenzione ordinaria, il primo anno di servizio vedrà anche la sostituzione di tutti i corpi illuminanti della Città che al momento non sono a led. Questa fase, detta di “relamping”, inizia oggi e ha interessato il quadrante cittadino dell’area di piazza Che Guevara e limitrofe. Il relamping sarà realizzato in base ai tempi e ai tipi di forniture.

Sul territorio infatti esistono ben 96 tipologie di apparecchi illuminanti differenti in base al luogo dove sono installati: strada veicolare, ciclabile, pedonale, aree giardini pubblici e/o arredo urbano. Per questo motivo aree molto vicine tra loro ma con differenti tipologie di illuminazione potrebbero subire l’intervento in momenti diversi.



Questi i successivi punti di intervento:

Piazza Che Guevara (illuminazione stradale)

Via La Pira

Via Lorenzini

Viale Dei Partigiani - Tratto tra via Pianezza e via Allegri

Via Andrea Costa

Corso Kennedy

Via Leopardi

Piazza Pertini

Piazza Dante Torello

Parco Dalla Chiesa



Una novità importante è data dalla possibilità di segnalare i disservizi: qualsiasi cittadino o cittadina potrà contattare il numero verde 800.901.050 o utilizzare un’app (ancora in fase di attivazione) e riportare le indicazioni precise sul guasto. La conduzione permetterà la verifica di tutti gli impianti d'illuminazione pubblica nonché il loro efficientamento energetico a seguito della trasformazione a LED.

"L’efficienza dell’illuminazione pubblica è un tema centrale per la rigenerazione della città. In questi anni abbiamo rinnovato i sottoservizi gas, acqua, fibra ottica ultraveloce ora completiamo il quadro con l'illuminazione" ha detto il sindaco Francesco Casciano. "Per questo abbiamo deciso di investire ben 1.200.000 euro all’anno per 9 anni, un impegno che abbasserà i consumi, migliorerà il benessere visivo e sistemerà le luci oggi spente".

L’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Treccarichi ha sottolineato: "In città ci sono 8mila punti luce, il 30% dei quali sono stati già convertiti a LED, come in tutta la zona di Terracorta e Savonera. L’obiettivo è efficientare i consumi e ridurre drasticamente i disservizi, migliorando anche la procedura di segnalazione che potrà avvenire direttamente a Enel o tramite un’app dedicata".