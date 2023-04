Dominati dalla tecnologia, in corso San Martino una galleria d'arte a cielo aperto celebra la vita "slow"

Taglio del nastro per la 6° edizione di Spazio ai Portici, che dopo via Po e via Nizza, trasforma corso San Martino in una museo a cielo aperto grazie alla collaborazione con Graphic DaysⓇ e Print Club Torino. Dopo la prima esposizione che celebrava il diritto al gioco dell’infanzia con il progetto “Kids” - in mostra da settembre 2022 -, i due isolati compresi tra piazza XVIII Dicembre e via Juvarra ospiteranno 10 poster selezionati tra i 40 vincitori del concorso internazionale di comunicazione visiva Posterheroes. Manifesti che verranno presentati integralmente al festival Graphic Days® 2023, in programma dal 4-14 maggio alla Cavallerizza Reale.

Uno sguardo su una vita più lenta