Grugliasco, prosegue la raccolta di cibo invenduto da destinare a poveri e persone in difficoltà

Prosegue a Grugliasco il progetto “Un territorio che è C.A.S.A.: Contribuisce Alla Solidarietà Alimentare” finanziato da Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando B2 = Il bene X bene: sistemi di prossimità per contrastare le povertà.

Tra le azioni condotte finora il recupero del cibo invenduto e donato e la distribuzione dello stesso sull'area mercatale di via Leon Tron, a favore di singoli o di nuclei familiari in condizioni di fragilità economica e sociale, intercettati come beneficiari all’interno del progetto.