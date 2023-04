Il latte come compagno di banco: la Centrale ribadisce il suo legame con Torino (e i piccoli consumatori)

Una gita indimenticabile

Il latte come alimento primario, come colazione o merenda. Come compagno di banco e di giochi. Ma anche come scoperta, da fare attraverso le gite che ogni giorno portano le scolaresche a varcare i cancelli di via Filadelfia. "Per i bambini che vengono a trovarci è una gita che rimane nella memoria per tutta la vita. Ormai sono tre le generazioni di bambini che passano da qui, ma lo stupore è sempre lo stesso - dice Mario Restano, direttore marketing della Centrale del Latte di Torino - La domanda classica è dove sono le mucche, ma poi spieghiamo loro tutti i passaggi che portano il latte nelle loro case. Ma anche i grandi ci fanno sentire la loro vicinanza e i cittadini ci chiedono sempre di più di venire a trovarci e conoscere lo stabilimento: stiamo pensando a un giorno fisso di open day per i residenti".