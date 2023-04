Lavori al Fila: sulla curva in restauro veglia la gigantografia del Grande Torino

Quasi un anticipo del 4 maggio. Completate le operazioni di montaggio dell'impalcatura attorno alla curva "superstite" del vecchio stadio Filadelfia - quella che dà proprio sulla via omonima - una grande sorpresa per i cuori granata.



A coprire la curva (quasi a "vegliare" sui lavori) è comparsa una gigantografia del Grande Torino, accompagnata dallo slogan ormai storico "solo il fato li vinse". A sistemare Capitan Valentino e compagni è stata la ditta Fiammengo, che sta effettuando gratuitamente l'intervento di ristrutturazione di una delle ultime parti - l'altra si trova su via Spano - dello stadio che ospitava gli Invincibili e che oggi è di nuovo la casa del Torino, almeno per gli allenamenti agli ordini di mister Ivan Juric.



Una copertura che rappresenta anche un passo di avvicinamento verso la giornata del 4 maggio: quella che ogni tifoso del Toro porta nel cuore e che vede proprio il Fila, insieme a Superga, come uno dei due cuori pulsanti della celebrazione della Tragedia del 1949.