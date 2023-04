Mancanza di agenti e droga, Allasia: "Situazione carceri Piemonte è critica". A Torino record di poliziotti aggrediti

Tra i problemi principali le " dotazioni organiche sottodimensionate ", " il blocco del turn over " con età media degli agenti di oltre 50 anni, poliziotti " che subiscono quotidiane aggressioni fisiche e minacce verbali ". Allasia, sottolineando come siano necessarie " misure organizzative che favoriscano migliori condizioni lavorative ", ha chiesto di " destinare risorse per riorganizzare e ripensare le carceri ". In questo senso è arrivata una prima risposta dal governo Meloni, che ha stanziato 80 milioni di euro.

Il sistema carcerario del Piemonte entra a Palazzo Lascaris . Oggi Consiglio Regionale aperto per accendere un faro sui 13 penitenziari del territorio. E la situazione, come ha chiarito il Presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia , " è assolutamente critica ".

"I decreti svuota-carceri da soli non servono: serve una riforma strutturale dell'esecuzione, serve il teaser per potersi difendere dai detenuti violenti e la dotazione di body cam ".

Altro problema è quello del disagio mentale. " Quest'ultimo - ha aggiunto il S.A.P.Pe - dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, è stato riversato nelle carceri, dove non ci sono persone preparate per gestire queste problematiche".

A fornire i numeri sulla mancanza di agenti nelle carceri l'OSAPP, che ha spiegato come a livello italiano la carenza di organico si attesti tra "le 12mila e le 15mila unità". Torino, ha proseguito l'organizzazione sindacale, è poi nel "guinness dei primati" per le aggressioni: nel 2022 ne sono state registrate 31, con 71 agenti feriti.

Per il 2023 siamo già ad 11, con 12 poliziotti coinvolti. E sul tema l'OSAPP chiede come mai la "Regione non si è mai costituita parte civile, mentre per la vicenda delle presunte torture di Torino sì". "Questo tipo di carcere - ha proseguito il sindacato - oggi non rieduca più, semmai potremmo chiamarle università del crimine". Accanto ai problemi di sovraffollamento, l'OSAPP denuncia come il carcere delle Vallette, "per le sue attuali condizioni igienico interne, è una vera e propria discarica".

"Da anni chiediamo l’istituzione di una navetta che possa collegare il carcere alla fermata della metro in corso Marche, così come rappresentiamo le gravissime e pericolose condizioni del manto stradale nel tratto via Pianezza via Maria Adelaide Aglietta al carcere" ha concluso.