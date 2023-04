Sul bus senza biglietto, aggredisce autista della Gtt a Rivarolo Canavese

Ancora un brutto episodio di violenza che ha visto come vittima un guidatore dei mezzi pubblici. Un autista Gtt è stato aggredito, ieri sera, lunedì 17 aprile, al capolinea di Rivarolo.

Indagano i carabinieri di Rivarolo

L'episodio si è verificato intorno alle 21, poco prima della partenza del pullman per Torino: un giovane, invitato a scendere in quanto senza biglietto, si è scagliato contro il conducente del bus ferendolo al volto. Poi, insieme ad un coetaneo, si è rapidamente dileguato.

L'autista è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea: se la caverà con una ventina di giorni di prognosi. Sull'aggressione sono in corso le indagini dei carabinieri di Rivarolo.

Stato di agitazione promosso dai sindacati

La Rsu della Filt-Cgil, dopo l'aggressione di ieri ad un autista alla stazione di Rivarolo, nel Torinese, da parte di un passeggero senza biglietto, ha dichiarato l'apertura dello stato di agitazione dei lavoratori del settore extraurbano Gtt, dichiarando di aver segnalato da tempo la gravità di una situazione che è ulteriormente peggiorata negli ultimi tempi.

“Quanto è accaduto è un episodio grave ed allarmante – commenta il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Fava – Al dipendente di Gtt va tutta la mia solidarietà. Spero che il violento aggressore venga presto individuato ed acciuffato. E’ evidente comunque che abbiamo un problema di sicurezza e di micro-delinquenza nell’area della stazione rivarolese, ma non solo, come testimonia il controllo anti-droga eseguito poche settimane fa dai Carabinieri sulle carrozze dell’Sfm1”.

"E’ necessario quindi un potenziamento dell’attività di controllo, per prevenire nuovi fatti incresciosi ed evitare che gli atti di teppismo e delinquenza aumentino incontrollati. Chiederò al più presto un tavolo di confronto con le forze dell’ordine, l’amministrazione comunale e l’azienda di trasporti per individuare le misure più appropriate da mettere in campo per migliorare la situazione e rendere l’area più sicura per i lavoratori e i viaggiatori, magari tramite un aumento del personale addetto alla vigilanza e un’intensificazione dei controlli da parte dei Carabinieri”, ha concluso Fava.

"Sono amareggiato per questi episodi, ancor più quando accadono nella mia città", ha aggiunto il responsabile rivarolese del contrasto alla mafia per la Lega Salvini Piemonte Claudio Leone. "Giunga all'autista la mia piena solidarietà, garantisco un impegno fattivo come eletto, affinché questi episodi non proseguano gravando sulla sicurezza di lavoratori che garantiscono un servizio pubblico".