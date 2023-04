TMS Network (TMSN) scuote il mondo delle criptovalute con un'ascesa fulminea di 4,0 milioni di dollari, lasciando Mask Network (MASK) e Stellar (XLM) in secondo piano

TMS Network (TMSN) ha recentemente conquistato il settore delle criptovalute, registrando un'impennata di valore durante la sua seconda fase di prevendita. Nel frattempo, Mask Network (MASK) e Stellar (XLM) sono state lasciate in secondo piano, in quanto hanno lottato per ottenere guadagni significativi.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) intende cambiare le carte in tavola nel settore del trading di criptovalute, eliminando i pregiudizi e le pratiche scorrette dei sistemi di trading tradizionali. Sfruttando la tecnologia blockchain, TMS Network (TMSN) ha creato un sistema di trading trasparente, economico ed equo, accessibile a tutti gli investitori. Infatti, il progetto ha ottenuto le verifiche di Interfi, Solid Proof, Coinsult e Coinsniper, a dimostrazione della sicurezza della piattaforma.

TMS Network (TMSN) offre agli investitori la possibilità di negoziare tutti i derivati e integra contratti intelligenti per automatizzare e semplificare l'intero processo. Inoltre, la piattaforma mira a fornire agli utenti informazioni come analisi, dati in tempo reale, analisi dei prezzi e altro ancora.

TMS Network (TMSN) ha ottenuto una notevole attenzione da parte degli investitori sin dalla sua prima fase di prevendita, raccogliendo oltre 2.5 milioni di dollari. Attualmente, TMS Network (TMSN) è valutata 0,075 dollari e i trader che investono riceveranno un bonus del 30%.

Nel complesso, TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading decentralizzata unica che offre investimenti semplificati e trasparenti. Questo la rende un'opzione interessante per chi vuole migliorare la propria esperienza di trading e accedere a strumenti come MT5. TMS Network (TMSN) si concentra sulla fornitura di dati essenziali e sulla trasparenza per i suoi utenti.

Mask Network (MASK)

Mask Network (MASK) è un'applicazione decentralizzata che opera su più blockchain, come Ethereum e Binance Smart Chain. Offre agli utenti una serie di funzioni per la privacy e la sicurezza, tra cui la messaggistica crittografata, la pubblicazione di post anonimi e la condivisione sicura di file. Inoltre, Mask Network (MASK) consente agli utenti di collegare senza problemi i loro account di social media ai portafogli di criptovalute, permettendo loro di ricevere pagamenti.

L'obiettivo di Mask Network (MASK) è fornire alle persone un modo più privato, sicuro e conveniente per interagire ed effettuare transazioni online.

Mask Network (MASK) ha subito un calo di valore dall'inizio di aprile, nonostante abbia mostrato una crescita sul grafico mensile. Il prezzo di Mask Network (MASK) è salito di oltre il 6% nell'ultima settimana, ma è sceso dello 0,33% nelle ultime 24 ore. Guardando al futuro, si prevede che Mask Network (MASK) raggiungerà 11,29 dollari nel 2025 e 48,78 dollari nel 2030.

Stellar (XLM)

Stellar (XLM) è una rete decentralizzata fondata da Jed McCaleb e Joyce Kim nel 2014. Il progetto è stato apprezzato per la sua capacità di elaborare transazioni a un ritmo rapido e con commissioni inferiori rispetto ai sistemi finanziari tradizionali. Stellar (XLM) utilizza il protocollo di consenso Stellar (XLM) per alimentare la sua rete open-source e le transazioni vengono eseguite sul suo token nativo Stellar (XLM).

Nonostante abbia una capitalizzazione di mercato di 2,8 miliardi di dollari, Stellar (XLM) sta registrando una scarsa crescita, guadagnando solo il 2,66% nell'ultima settimana. Tuttavia, nelle ultime 24 ore, Stellar (XLM) ha ridotto il suo valore dello 0,87% e dello 0,16% nell'ora precedente.

Sintesi

In conclusione, TMS Network (TMSN) è diventato di recente un fenomeno nel mercato delle criptovalute, mentre Mask Network (MASK) e Stellar (XLM) sono rimasti indietro. TMS Network (TMSN) mira a rivoluzionare i sistemi di trading tradizionali sfruttando la blockchain e offrendo sistemi di trading trasparenti, economici ed equi, accessibili a tutti gli investitori.

