Vacanze in Val Pusteria per ritemprare corpo e mente

Ci sono tanti di modi passare le proprie vacanze; c’è chi cerca soggiorni adrenalinici e ama essere sempre in azione; c’è chi desidera una vacanza sportiva, magari scorrazzando con la propria mountain bike, altri amano le vacanze invernali perché sono appassionati di sci; altri ancora adorano le vacanze enogastronomiche, alla ricerca di sapori nuovi e antichi; qualcuno è interessato soprattutto al turismo culturale, mentre altri desiderano solo mettersi alle spalle un impegnativo periodo di lavoro e rilassarsi con una stupenda vacanza wellness, l’ideale per ritemprare il corpo e la mente.

A qualsiasi categoria apparteniate, la Val Pusteria è posto che fa per voi; in questo splendido territorio dell’Alto Adige, infatti, troverete tutto questo: dall’adrenalina al wellness.

La prima cosa che possiamo suggerirvi, qualsiasi siano i vostri desideri, è quella di prenotare per tempo la vostra vacanza altoatesina in questo hotel in Val Pusteria con piscina, una splendida locanda sudtirolese con una splendida vista sul Plan de Corones e dove ci si può rilassare a 360 gradi con sauna finlandese, bagno di vapore, sauna al fieno, doccia emozionale e zona relax.

Qualche suggerimento per una vacanza in Val Pusteria

Un soggiorno in Val Pusteria può regalare molto, perché oltre a godersi il meritato riposo e il giusto relax, dà anche la possibilità di ammirare bellezze naturali, storiche e artistiche di notevolissimo livello.

È per esempio altamente consigliabile una visita alla città medievale di Brunico, un vero must per coloro che amano il turismo culturale; sicuramente da vedere sono il castello vescovile e il cimitero austro-ungarico; da non perdere poi una passeggiata lungo la “Stadtgasse”, la via centrale della città.

Sempre da Brunico si può prendere la funivia per Plan de Corones, meta estiva ed invernale; nei mesi più caldi si possono fare bellissime escursioni, mentre in quelli più freddi ci si può cimentare sulle piste da sci.

Da Brunico è poco distante Campo Tures, su quale troneggia il Castello di Tures, uno dei monumenti più conosciuti e apprezzati di tutto il territorio altoatesino.

Ovviamente è consigliabile anche visitare la zona di Falzes e dintorni; una meta imperdibile è il lago d’Issengo, uno dei laghetti balneabili più conosciuti e apprezzati di tutto l’Alto Adige; lo si può raggiungere in auto oppure a piedi partendo proprio da Falzes. Nelle sue vicinanze è possibile trovare una chicca che piacerà a grandi e piccoli: il parco avventura KronAction. A Falzes è anche possibile fare una visita al Castello di Sichelburg, oggi di proprietà comunale.

Se vi piacciono i laghi possiamo suggerire il lago di Anterselva (il terzo lago naturale più grande del territorio altoatesino), il celeberrimo lago di Braies e il lago di Dobbiaco; in questi ultimi due laghi è anche possibile noleggiare una barca.

Altra meta niente male è Valdaora; ideale se viaggiamo con i bambini al seguito; a Valdaora di Sopra, infatti, c’è un bellissimo parco giochi chiamato “Mondo Bimbi di Valdaora”, un vero concentrato di divertimenti. Per gli amanti del turismo culturale e religioso si possono invece suggerire la Chiesa dei SS. Pietro e Agnese a Valdaora di Sotto, la Chiesa di Sant'Egidio a Valdaora di Mezzo e la Chiesa dell'Ascensione a Valdaora di Sopra.