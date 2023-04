Torino: arriva RAF con “LA MIA CASA TOUR 2023”

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali, eccetto la data di Pescara, in prevendita solo su Ciaotickets

Manca poco alla stagione live che vedrà RAF protagonista nei prestigiosi palchi dei teatri italiani, in concerto con LA MIA CASA TOUR 2023: l’artista torna dal vivo per 13 imperdibili appuntamenti live.

La tournée attraverserà tutta Italia, da Nord a Sud e farà tappa a Crema, Sanremo, Udine, Bologna, Torino, Taranto, Bari, Roma, Milano, Firenze, Trento, Napoli, Padova e a Pescara.

È stato un anno intenso per RAF, che ha messo a segno un successo dopo l’altro: dopo la parentesi del Due la Nostra Storia Tour con il suo amico di sempre Umberto Tozzi e del suo ritorno in rotazione radiofonica quest’estate con la hit Cherie - che ha dominato le classifiche, una ventata di leggerezza al ritmo disco-funky nella stagione più calda di sempre – ha cantato con Guè il brano pubblicato recentemente Ti pretendo XXX, prodotto da North Of Loreto, uno dei grandi classici di fine anni ’80, tornato letteralmente alla ribalta. Un vero tributo, nato dall'idea di Davide Bassi di rivisitare la hit di Raf.

Un ritorno sul palco molto atteso, che Raf presenta con queste parole: “A casa tutti bene? È una domanda molto frequente e spesso soltanto formale che indica quanto il benessere e l’armonia dello spazio domestico e delle persone e animali con i quali lo condividiamo sia fondamentale per il nostro stesso benessere. Immaginando di allargare il concetto di casa all’intero pianeta terra, l’equazione rimane sempre la stessa. È un’illusione credere di poter stare bene se ci curiamo solo di noi stessi, con quel poco o tanto che possediamo, mentre mostriamo scarsa empatia verso milioni di persone costantemente in condizioni di sofferenza, nessun interesse nei confronti di una maggiore sostenibilità e nessun impegno concreto nel tentare di contrastare il cambiamento climatico in atto. Stiamo bene solo se a casa tutto va bene. La mia casa, la nostra casa è l’universo in cui viviamo. Musicalmente parlando nel 2023 i teatri torneranno a essere ‘La mia casa’. Vi accoglierò con nuove sonorità, nuove canzoni. Musica e parole con l’energia e le emozioni di sempre”.

Una carriera ricca di soddisfazioni, di tanta musica e riconoscimenti, attestati di stima profonda e affetto dei fan, che nel 2023 torneranno ad ascoltare dal vivo una tra le più belle voci e firme della discografia italiana, che si pone sempre così contemporanea e vivida anche nella nuova scena della musica attuale.

Cresce dunque l’hype per una ricca stagione di concerti in tutta Italia, in attesa di nuove sorprese.





Tutte le tappe:

RAF LA MIA CASA TOUR 2023





26 APRILE | CREMA @Teatro San Domenico

28 APRILE | SANREMO @Teatro Ariston

MAGGIO 2023 | UDINE @Teatro Giovanni Da Udine MAGGIO 2023 | BOLOGNA @Teatro Celebrazioni

8 MAGGIO 2023 | TORINO @Teatro Colosseo

MAGGIO 2023 | TARANTO @Teatro Orfeo MAGGIO 2023 | BARI @Teatro Team

MAGGIO 2023 | ROMA @Auditorium Parco della Musica MAGGIO 2023 | MILANO @Teatro degli Arcimboldi

19 MAGGIO 2023 | FIRENZE @Teatro Verdi

21 MAGGIO 2023 | TRENTO @Auditorium Santa Chiara

23 MAGGIO 2023 | NAPOLI @Teatro Augusteo

MAGGIO 2023 | PADOVA @Gran Teatro Geox MAGGIO 2023 | PESCARA @Teatro Massimo

