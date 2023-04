Bilancio 2023-2025, Tari più cara per famiglie e negozi. C'è l'ok della Sala Rossa. Lo Russo: "Torino sta recuperando"

Insieme al Bilancio, il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote e le detrazioni 2023 IMU, che restano invariate rispetto allo scorso anno. Via libera anche alla tassa comunale sui rifiuti che, alla luce dell'aumento dei costi, ha visto un lieve aumento delle tariffe (+1,20%) per i privati. Stesso incremento per le negozi, ristoranti e le altre utenze non domestiche. Previste agevolazioni fiscali sulla TARI per le famiglie in situazione di disagio economico, in base all’ISEE. In particolare, è fissato uno sconto del 40% per le famiglie con ISEE da 0 a 13mila euro, del 25% con ISEE da 13.000,01 a 17mila euro e del 15% per le famiglie con ISEE da 17.000,01 a 24mila euro. Sconti previsti anche per le attività commerciali ed artigianali interessate da cantieri per opere pubbliche della durata prevista superiore a sei mesi.