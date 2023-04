Bollo auto, Il Pd attacca: "La Lega fa marcia indietro, nessuna esenzione"

"Lo avevano promesso ma quando si tratta di passare dall’annuncio ai fatti, ecco che la Lega a Palazzo Lascaris fa marcia indietro: nessuna esenzione dal bollo per le auto Gpl, metano e ibride. Almeno per ora. Perché magari l’esenzione la inseriranno in sede di assestamento di bilancio, che è annunciato fra un mese! Ora ci sarebbe da chiedersi perché stiamo trascorrendo giornate intere in Aula a discutere e approvare un bilancio, se fra un mese bisognerà già modificarlo. Nel frattempo, la Lega annuncia una mozione sull’esenzione dal bollo. Meglio di niente, una mozione non si nega a nessuno, fa fine, anche se di fatto non impegna un granché...Quando le promesse non le puoi mantenere, diceva il saggio, prendi tempo che poi si vedrà", dichiarano Daniele Valle e Raffaele Gallo, vice presidente del Consiglio regionale e capogruppo del Pd a Palazzo Lascaris.