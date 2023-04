Il Toro e il mondo del calcio piangono Jerry Sattolo, il numero 1 dei numeri 12

Il mondo del calcio e il Toro piangono la scomparsa di Franco Sattolo, storico portiere di riserva granata, tra la fine degli Anni Sessanta e la prima metà del decennio successivo. Aveva 86 anni.

Tutti lo conoscevano come Jerry, il soprannome che gli era stato affibbiato negli anni in cui era il vice prima di Lido Vieri e poi di Luciano Castellini, due mostri sacri che hanno scritto pagine indimenticabili della storia del Toro. Era arrivato dalla Sampdoria e in granata sarebbe rimasto otto stagioni, dal 1966 al 1974, contribuendo alla conquista di due edizioni della Coppa Italia.

A giudizio degli esperti, è stato forse il numero 1 dei numeri 12 granata: non avesse avuto davanti due autentici fenomeni, Sattolo avrebbe potuto giocare di più e sicuramente poteva fare il titolare in molte altre squadre di serie A, ma preferì il ruolo oscuro e silenzioso di portiere di riserva in una squadra che allora lottava per le posizioni che contano.

Terminata l'attività di calciatore poi era stato anche allenatore delle giovanili del Torino al fianco di Ercole Rabitti. Perché la maglia granata, per lui, era davvero una seconda pelle.