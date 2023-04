Volley A1/F: Wash4green Pinerolo domani in casa per continuare il sogno europeo

Tempo di gara 2 domani, mercoledì 19 aprile, a Villafranca Piemonte, per Wash4green Pinerolo e Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Le ‘pinelle’ sono obbligate a vincere, se vogliono coltivare ancora il sogno di un posto in Europa, nella Challenge Cup. Una sconfitta sancirebbe l’eliminazione, dopo la gara 1 persa sabato a Urbino, per 3-1.

Il tifo dei Pinerolo Boys ha deciso di aderire alla proposta di altre tifoserie per ricordare Julia Ituma, giovane opposto di Novara, scomparsa tragicamente in Turchia: fino al quindicesimo punto regnerà il silenzio, poi riprenderà l’incitamento visto sinora.