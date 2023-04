Nuova Acropoli il 22 aprile celebra la Giornata Mondiale della Terra

L’appuntamento è per sabato 22 Aprile 2023 a partire dalle ore 14:30 presso il laghetto del Parco dell’Arrivore per una pulizia ecologica. Un modo pratico e concreto per risvegliare l’amore e l’appartenenza alla nostra amata terra.

L'iniziativa vuole sottolineare l'importante legame tra essere umano e Natura, non solo come semplice azione ecologica ma anche nell'ottica di un'integrazione più profonda dell'uomo con l'ambiente in cui vive e le sue leggi. Specialmente in momenti storici così difficili, possiamo riscoprire l'importanza dei piccoli gesti di un volontariato attivo e utile per apprendere a rispettare la nostra Terra, che tanto stiamo maltrattando.